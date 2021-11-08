لا تناسب سنهم.. طلب برلماني باستدعاء وزير التعليم بسبب صعوبة منهج رابعة إبتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستدعاء عاجل للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمناقشته، في صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي.

وقالت "سلامة"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنها تلقت عدد من شكاوى أولياء الأمور بشأن انزعاجهم من صعوبة المناهج، مؤكدة أن من وضع ذلك المنهج يجب محاسبته لأنه أكبر بكثير من مستوى سن التلاميذ وقدراتهم على التفكير.

وأشارت البرلمانية، إلى أنها ستتقدم بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستدعاء الدكتور طارق شوقي، للاستماع إليه بشأن ذلك المنهج الذي يمثل مشكلة كبيرة لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

وتساءلت سلامة، هل تطوير التعليم من وجهة نظر الوزير وضع مناهج صعبة؟.. أم وضع مناهج تتناسب تدريجيًا مع سن الطلاب وقدراتهم على التفكير مثلما هو الحال في عدد من الدول المتقدمة ولديها تجارب متميزة في مجال تطوير التعليم.

وأكدت "سلامة"، أن تطبيق ذلك المنهج على طلاب الصف الرابع الابتدائي قرار غير مدروس من الناحية النفسية على التلاميذ وخاصة الصفوف الأولية ومن ناحية التوقيت، حيث لم يتدرب الطلاب على ذلك، لافتة إلى أن التقويم المستمر نظام ناجح بكل المقاييس لكن يحتاج إلى تدريب وتأهيل للمعلمين؛ ومتابعة من لجان الإشراف والتطوير بوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية والمركز القومي لتطوير التعليم.