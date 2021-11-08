"حماية المستهلك": 6 نصائح للتسوق في "الجمعة البيضاء"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشر جهاز حماية المستهلك بعض النصائح أثناء التسوق عبر الإنترنت في فترة تخفيضات "الجمعة البيضاء".
وجاءت النصائح كالتالي:
1- مقارنة السعر في أكثر من منصة للمفاضلة في السعر والجودة.
2- الشراء من منصات متعددة.
3- مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء.
4- عدم الإفصاح عن بيانات بطاقة الائتمان خارج منصة الشراء، مثال (عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني).
5- التمسك بالفاتورة أثناء استلام المنتج.
6- تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.