​الإفتاء عن البيع بالتقسيط: الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد إليها سؤالًا حول مدى جواز ومشروعية البيع بالتقسيط.

وأضافت الدار في بيان لها، اليوم الاثنين: "البيع بالتقسيط جائز شرعًا، وقد دل على ذلك عموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، ولما ثبت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. ولما ثبت: أن بريرة رضي الله عنها ابتاعت نفسها بالتقسيط تسع سنوات؛ لكل سنة أربعون درهما".

وأوضحت الدار: "الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم وقت العقد جائزة شرعًا؛ إذ هي مِن قبيل المرابحة، والله سبحانه وتعالى أعلم".