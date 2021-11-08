منهج 4 ابتدائي.. وزير التعليم الأسبق لمصراوي: الوزارة تتحمل جزء من الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، ووزير التعليم الأسبق، النائب محب الرافعي، أن الجدل الدائر حاليًا حول منهج سنة 4 ابتدائي يحتاج إلى دراسة عبر الخبراء والمتخصصين في العملية التعليمية.

وقال الرافعي في حوار لموقع "الخليج 365"، إنه يتابع عبر الساعة ما يدور من جدل بشأن هذه المناهج، مؤكدًا أن جزء من هذا الجدل يعود إلى عدم كشف دراسات الوزارة والجهات المعنية، تفاصيل عملية التقويم لهذه المناهج من حيث مناسبتها للطلاب والمعلم.

وأضاف أنه لا يستطيع الحكم على سهولة أو صعوبة المنهج إلا بعد تطبيقه، وإجراء دراسات يشارك فيها كافة أطراف العملية التعليمية الطلاب والمدرسين والمتخصصين.

وكشف الرافعي اعتزامه تقديم اقتراح برغبة لرئيس المجلس بشأن منهج رابعة ابتدائي لعمل ورشة عمل داخل اللجنة بمشاركة الجميع وبحضور خبراء، بشأن معرفة مدى الصعوبة والسهولة في هذه المناهج، موضحًا أن تطبيق المنهج فعليًا هو أساس تحديد الصعوبة أو السهولة، وأخذ رأي الطلاب والمعلم نفسه.

ولفت إلى أن المعلم هو أساس العملية التعليمية وعليه يجب تدريبه على أفضل البرامج التربوية، وتحسين مستوى معيشته عبر رفع رواتب المعلمين، بالإضافة إلى إعادة توزيعهم بحسب الاحتياجات، مشددًا على أنه لن يتحقق تطوير التعليم أي نجاح إلا عبر تطوير وتدريب وتأهيل المعلم.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بها مراكز الدراسات والأبحاث، تجعلها قادرة على معرفة صعوبة أو سهولة المواد، مطالبًا الوزارة بالتحرك نحو ذلك، موجهًا عدة أسئلة للوزارة ومنها هل تم تطبيق هذه المناهج على عينة من الطلاب قبل تطبيقها في المدرسة وهل تم تدريب المعلم عليها؟.

وكشف الرافعي أن حل مشكلة الثانوية العامة يكون من خلال دخول الطلاب للجامعة وليس في سنوات التعليم ما قبل الجامعي، موضحًا أن نظام الدخول إلى الجامعة يجب أن يكون عبر القدرات وليس المجموع فقط.

وأوضح أن الأنظمة التعليمية العالمية غيرت أنطمة القبول في الجامعات على أن تكون عبر قدرات الطلاب وليس مجموعهم، منوهًا إلى أن الجامعة تحتاج إلى قدرة الطلاب للدراسة بها عبر ما يتمتع به من قدرات فردية شخصية عملية وليس عبر حفظ المناهج والحصول على مجموع عالي.

وضرب مثلًا بكلية الطب: "يجب أن يكون الطالب لديه مهارة وقدرة على التعليم في مثل هذه الكلية حتى وأن كان مجموعه ليس كبيرًا"، مشددًا على ضرورة التطوير في التعليم الجامعي، وخصوصًا نظام التنسيق قبل التطوير في الثانوية العامة.

ورفض الرافعي تطوير الثانوية العامة عبر تحميل المواطنين المزيد من الأعباء، مؤكدًا أن هناك ثقافة لدى المواطن المصري أن النجاح في الثانوية العامة مرتبط بالدروس الخصوصية للحصول على مجموع كبير للدخول للكلية التي يرغب فيها الأهل وليس الطالب لأننا لدينا ثقافة "النص درجة".

وشدد على أن أي تطوير في التعليم لا بد أن يكون له أبعاد اقتصادية وثقافية ونفسية، مؤكدًا أن التعليم جزء من الحياة ويرتبط بها بشكل قطاعي وبالتالي لا يجب التعامل مع تطويره بمعزل عن المواطنين.

ولفت إلى أن أي تطوير في التعليم لا بد من يبدأ من البداية وليس النهاية، بمعنى أن يتم تطوير الـ"جي والابتدائي والإعدادي ثم الثانوي" وليس العكس، مشيرًا إلى أن نظريات التطوير تتحدث على التطوير من أسفل وليس من أعلى حيث يتم تنمية فكر الطلاب والمدرس من البداية مع المناهج وليس تطوير منفصل.

وأشار الرافعي إلى أن لجنة التعليم نفذت جهدًا كبيرًا خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول، حيث ناقشت وأجرت تعديلات على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني، مؤكدًا أن هذا القانون يعد نقلة نوعية في تاريخ العملية التعليمية في مصر.

ونوه إلى موقف المجلس الرافض لقانون تعديل نظام الثانوية العامة في دور الانعقاد الأول، مؤكدًا أن هذا القانون لم يكن له أي إضافة للثانوية العامة بل كان مزيد من المشكلة لو تم الموافقة عليه.

ولفت إلى أن احتواء مجلس الشيوخ على خبرات ومتخصصين في مختلف المجالات أعطت المجلس ثقل نيابي كبير وساهم في العديد من مشروعات القوانين التي وافق عليها نهائيا مجلس النواب، وحققت طفرة في العمل العام.

وأشاد بموافقة المجلس على قانون التخطيط العام للدولة، مؤكدًا أنه قانون سيحقق نقلة نوعية في مجال تخطيط الدولة ومشروعاتها وكل ما تقوم به في إطار التنمية المستدامة.