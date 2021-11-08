شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تشارك بـ16 مشروعا تقنيا فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثانى على التوالى تشارك وزارة العدل تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT فى دورته الـ25، وذلك لعرض أبرز مشروعاتها التكنولوجية فى الجناح المخصص لها.

وتعرض وزارة العدل عبر جناحها فى المعرض الخدمات المميكنة والرقمية الجديدة التى يقدمها للجمهور، ولأول مرة بمعرض Cairo ICT يشارك مصنع الوثائق المؤمنة، والذى افتتحه رئيس الجمهورية فى أبريل الماضي.

وتشارك وزارة العدل فى جناحها فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا بنحو 16 مشروعا وهى:

1-مشروع نظر تجديد الحبس عن بعد.

2-مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب.

3- مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون.

4-مشروع برنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.

5-مشروع التقاضى الإلكترونى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية.

6-مشروع ميكنة إقرارات الذمة المالية.

7- مشروع ميكنة مراسلات الإعلان.

8-مشروع سيارة التوثيق المتنقلة.

9-مشروع حقيبة التوثيق المتنقلة.

10-مشروع خدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق.

11-مشروع خدمة الاستعلام عن معاملاتى الميكنة فى فروع التوثيق.

12- مشروع حجز موعد فى مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية.

13- مشروع إصدار الشهادات عن بعد فى المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

14- مشروع برنامج وزارتي.

15-مشروع التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية.

16- مشروع برنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.