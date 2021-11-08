شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: افتتاح متحف الجزيرة المشروع الأضخم على مستوى العالم قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أنه سيتم قريبا افتتاح متحف الجزيرة الذى يعد المشروع الأضخم فى العالم العربى، أن لم يكن فى العالم كله، مشيرة إلى أن متحف الجزيرة يضم القبة السماوية ومغلق منذ 32 سنة".

وقالت خلال استعراض خطة الوزارة أمام لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ: "تم استحداث هيكل تنظيمى لديوان عام وزارة الثقافة تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وتم مراعاة استحداث التقسيمات التنظيمية المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وكذا قرارات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وصدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 97 لسنة 2020 باعتماد جداول وظائف ديوان عام وزارة الثقافة وجارى تمويل الوظائف المُدرجة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد نفذت الوزارة 2452 برنامجا تدريبيا للعاملين، والذى كان له أكبر الأثر على أداء العاملين لإنجاز المهام المُوكلة إليهم، وذلك اهتماماً بالاستثمار فى الموارد البشرية.

وأوضحت أنه تم تنفيذ عدد 239 خدمة مميكنة مثل (خدمات الحجز الإلكترونى للمسارح، وخدمات البحث والاطلاع منها على سبيل المثال خدمة الباحثين فى دار الوثائق (فى قواعد البيانات للبحث فى الوثائق)، خدمة الباحثين بدار الكتب (فى البحث عن الكتب فى نظام السيمفوني)، بالإضافة إلى خدمات الجولات الافتراضية داخل المتاحف والمعارض، وخدمات الإطلاع على الكتب الرقمية".