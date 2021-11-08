أخبار مصر.. الرئيس السيسي: سيادة القانون هى أساس الحكم.. والعدل أسمى القيم الإنسانية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسي: سيادة القانون هى أساس الحكم.. والعدل أسمى القيم الإنسانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور النائب العام المستشار حماده الصاوي.





الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال 2022

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضارى لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحي، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.





مصر توفد قافلة طبية لجيبوتى إعمالا للمبادرة الرئاسية "تحيا مصر – أفريقيا"

قامت سفارة جمهورية مصر العربية فى جيبوتى بتنسيق مهمة القافلة الطبية الموفدة من وزارة الصحة والسكان المصرية لمعالجة ضعف الإبصار، وذلك بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم فى جيبوتى، وإعمالًا للمُبادرة الرئاسية المصرية "تحيا مصر – أفريقيا" لقياس حدة الإبصار.





الرئيس السيسي وماكرون يتباحثان هاتفيا بشأن المؤتمر الدولى حول ليبيا المزمع عقده فى باريس

تباحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المؤتمر الدولى حول ليبيا المزمع عقده في باريس.





الرئيس السيسي يوجه بمراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية المدن الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراعاة تطبيق كافة المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وتلك القائمة على مستوى الجمهورية بصورة مستدامة، مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدناً خضراء وصديقة للبيئة، بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة، خاصةً فى وسائل النقل الجماعى، فضلاً عن استعداد وجاهزية تلك المدن لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية المختلفة في مصر.





سلطان عمان: نقدر الدور المحورى الذى تقوم به مصر لخدمة دول وشعوب المنطقة

قدّم السفير خالد راضى، سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، أوراق اعتماده إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.





رئيس وزراء لبنان: نسعى لتأمين الكهرباء 15 ساعة يوميا اعتمادا على الغاز المصرى

قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى إن حكومته تسعى لتأمين الكهرباء للبنانيين لمدة تتراوح من 12 و 15 ساعة يوميا اعتمادا على الغاز المصرى والكهرباء الأردنية، بالإضافة إلى النفط العراقي، مؤكدا أن المصدر الأساسي للكهرباء اليوم هو النفط العراقي الذي يؤمن تغذية كهربائية تتراوح ما بين 4 و 5 ساعات يوميا.





أحمد تركى: من العبث استدعاء آراء من القرن الرابع بقضية الاستفادة من الخنزير

أكد الشيخ أحمد تركى، من علماء الأزهر الشريف، أنه يجوز الاستفادة من الخنزير طبيًا بإنتاج الأنسولين، وخيوط الجروح والعمليات والأنسجة المستخدمة فى دعامات القلب، والاستعانة بكليته لإحياء إنسان مريض بفشل كلوى ويحتاج إلى كلية، مع حرمة أكل لحمه كما نص القرآن الكريم.





الأوقاف: قرار منع صناديق التبرعات بالمساجد يشمل الزوايا والمصليات والملحقات

أكد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد أو تلقي أى أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، إنما يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا والتي يطلق عليها مسمى (المساجد الحكومية) والمساجد المضمومة ضما دعويا والتي كان يطلق عليها مسمى (المساجد الأهلية)، وكذلك الزوايا والمصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء ، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات، لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور والتي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.





الإفتاء: لا يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل

"هل يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل مع العلم أنها تعمل قبل الزواج؟"... أحد أكثر الأسئلة التى ترد إلى دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر الذى تجريه الدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أو على التليفون الخاص بالدار.





رئيس البرلمان العربى: حريصون على إنجاح مبادرة الرئيس السيسى "اتكلم عربى"

أشاد رئيس البرلمان العربى عادل العسومى بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "اتكلم عربى"، مؤكدا حرص البرلمان على المساهمة فى إنجاح هذه المبادرة الرئاسية الهامة، التى تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة فى تعزيز الاهتمام والحفاظ على اللغة العربية وهويتها لما تمثله من أبعاد قومية.





الصحة: مصر أول دولة تعلن تخلصها من فيروس سى بفضل 100 مليون صحة

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر أول دولة فى العالم تعلن عن تخلصها من فيروس سى بفضل جهود مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير السارية.





الصحة: علاج المصابين بكورونا بأحدث برتوكولات علاج وفق إرشادات الصحة العالمية

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم علاج المصابين بكورونا في مستشفيات العزل وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية مشيرة إلى أن مصر تطبق أحدث برتوكول علاجى بالعالم.





الرئيس السيسي: استراتيجية الدولة تقوم على التنمية والتطوير فى كافة أرجاء مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين فى المؤتمر الدولى الذى تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور النائب العام المستشار حماده الصاوي.





الرئيس السيسي يستقبل النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين بمؤتمر النيابة العامة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور النائب العام المستشار حماده الصاوي.





القوى العاملة تعلن إصدار 237 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة

شاركت وزارتى القوى العاملة والبيئة، اليوم الأثنين، في فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، تحت عنوان: "الاستدامة من التبنى إلى التوطين .. الطريق للتعافى"، بحضور حسن مصطفى رئيس الملتقى، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، فضلا عن 45 خبيرا دوليا ومحليا ومجموعة من ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية وكبري الشركات والمجتمع المدني.





الإحصاء: 28.9% نسبة انخفاض فى عدد إصابات حوادث الطرق عام 2020

أصدر الجهـــاز المركـزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2020 وكـان ومن أهـم مؤشراتها ما يلى:

أولًا: نتائج حوادث السيارات:

بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 56789 إصابة عام 2020 مقابل 79904 عام 2019 بنسبة انخفاض 28.9%.





الصحة: 84.4% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافى من فيروس كورونا لـ 84.4 % بجميع مستشفيات العزل بالجمهورية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 283225 حتى اليوم.

رئيس الوزراء يوجه بمنع التدخين بالمنشآت الصحية والنوادى وغرامة 100 جنيه للمخالف

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمنع التدخين نهائيا فى المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.