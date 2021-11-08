شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى: زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى ضوء المساعى المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى واستمراراً لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى .
نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الإجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الإتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح .
يأتى ذلك فى إطار إتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات .