أخبار مصر

الصحة: 4 نصائح مهمة للتعامل مع حوادث الكهرباء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح مهمة للتعامل مع حوادث الكهرباء.

وتشمل النصائح التي أوردتها الوزارة عبر حسابها على موقع فيسبوك، اليوم الاثنين:

- بلغ الجهة المحلية المسؤولة عن الكهرباء في المنطقة لإرسال أشخاص مدربين لموقع الحادث.

- لا تحاول التعامل مع حالات التكهري إلا إذا كنت مدربا على ذلك ولديك المعدات المناسبة.

- اقطع التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي إذا كان بإمكانك الوصول إليه بأمان.

- ابق بعيدًا عن الجسم المتكهرب لمسافة لا تقل عن 8 أقدام.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا