الجيش الثاني الميداني يكرّم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء ومصابي العمليــــات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، اليوم الاثنين، حفلًا لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأسر الشهداء في محافظتي شمال سيناء والإسماعيلية في إطار استمرار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنه والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن دماء الشهداء الذكية هي التي مهدت الطريق للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في كافة المجالات.

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة سبل الرعاية لتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء والمصابين، عرفانًا بما قدمه أبنائهم من تضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

كما أكد محافظ الإسماعيلية خلال كلمته أن رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناحي الأمن والاستقرار وسيظلان درع الوطن وسيفه ضد قوى التطرف والإرهاب، مؤكدًا أن التاريخ الوطني سيتوقف إجلالًا وتقديرًا لما قدمه هؤلاء الشهداء من تضحيات وبطولات، والتي بدونها لما استمرت مسيرة البناء والتنمية في كافة ربوع الوطن.

وفى نهاية الاحتفال عبر أسر الشهداء عن عميق امتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصهم على التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين، مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبدًا ابنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، ودفاعًا عن استقراره

وسلامة أراضيه.

حضر الاحتفال مدير أمن الإسماعلية وعدد من ضباط الجيش الثاني الميداني.