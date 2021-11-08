تصل لـ20 %‏.. التموين: تخفيضات كبيرة على السلع في المجمعات الاستهلاكية - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من شركات المجمعات الاستهلاكية الخمس (العامة - ‏المصرية - الأهرام - النيل للمجمعات - الإسكندرية للمجمعات) حول توافر ‏السلع بها والتخفيضات الموجودة عليها.

وأفاد التقرير أن الشركات الخمس ‏تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها التي تصل إلى 1300 مجمع ‏بكل محافظات الجمهورية بنسب كبيرة خاصًا في السلع الاستراتيجية كالسكر ‏والزيت والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الآخرى التي تتعدى الـ‏‏1000 سلعة بكل مجمع استهلاكي بتخفيضات تصل إلى 20 %.

واكد رؤساء ‏الشركات في التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح ‏بمراجعة الصادر والوارد إليها والتدخل في أي وقت بضخ أي سلعة بها حال ‏زيادة الطلب عليها.‏



من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 35% في الأسبوع الأول من ‏الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن وزير التموين يتابع يوميًا ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية.

وأشار إلى أن الوزاره تضخ يوميًا كميات ‏كبيرة من اللحوم السوداني الطازجة بالمجمعات بتخفيضات تصل لـ30 % ‏عن السوق الخارجي وكذلك الدواجن، مضيفًا أن توافر السلع بالمجمعات ‏الاستهلاكية هو ما يحقق التوازن في الأسعار مع السوق الحرة.

وأشار أحمد ‏كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إلى أنه يتم يوميا ضخ 28 سلعة بمخازن ‏الوزارة لصرفها إلى 38 الف منفذ متنوع ما بين منافذ جمعيتي وبدالي ‏التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفها لـ 64 مليون مواطن يستفيدون من ‏الدعم الذي يصل إلى 3.5 مليار جنيه شهريًا على بطاقه الدعم.‏



واكد "كمال"، على وجود رقابة كبيرة من الأجهزة الرقابية بالوزارة على تلك المنافذ ‏لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أن كل السلع التي تصرف على بطاقة الدعم ‏يتم التأكد من جودتها وسلامتها من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد سحب عينات منها لتحليلها، مشيرًا ‏إلى أن المركز يأتي كإضافة للمواطن للتأكد من جودة السلع التي تصرف له.‏