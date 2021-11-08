تصل لـ20 %‏.. التموين: تخفيضات كبيرة على السلع في المجمعات الاستهلاكية - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من شركات المجمعات الاستهلاكية الخمس (العامة - المصرية - الأهرام - النيل للمجمعات - الإسكندرية للمجمعات) حول توافر السلع بها والتخفيضات الموجودة عليها.
وأفاد التقرير أن الشركات الخمس تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها التي تصل إلى 1300 مجمع بكل محافظات الجمهورية بنسب كبيرة خاصًا في السلع الاستراتيجية كالسكر والزيت والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الآخرى التي تتعدى الـ1000 سلعة بكل مجمع استهلاكي بتخفيضات تصل إلى 20 %.
واكد رؤساء الشركات في التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمراجعة الصادر والوارد إليها والتدخل في أي وقت بضخ أي سلعة بها حال زيادة الطلب عليها.
من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 35% في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن وزير التموين يتابع يوميًا ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.
وأشار إلى أن الوزاره تضخ يوميًا كميات كبيرة من اللحوم السوداني الطازجة بالمجمعات بتخفيضات تصل لـ30 % عن السوق الخارجي وكذلك الدواجن، مضيفًا أن توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية هو ما يحقق التوازن في الأسعار مع السوق الحرة.
وأشار أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إلى أنه يتم يوميا ضخ 28 سلعة بمخازن الوزارة لصرفها إلى 38 الف منفذ متنوع ما بين منافذ جمعيتي وبدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفها لـ 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم الذي يصل إلى 3.5 مليار جنيه شهريًا على بطاقه الدعم.
واكد "كمال"، على وجود رقابة كبيرة من الأجهزة الرقابية بالوزارة على تلك المنافذ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أن كل السلع التي تصرف على بطاقة الدعم يتم التأكد من جودتها وسلامتها من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد سحب عينات منها لتحليلها، مشيرًا إلى أن المركز يأتي كإضافة للمواطن للتأكد من جودة السلع التي تصرف له.