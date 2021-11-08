شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات غذائية للأشقاء فى دولة جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار مواصلة الدعم المصرى لدولة جنوب السودان فى مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة فى مواجهة الفيضانات التى شهدتها مؤخراً دولة جنوب السودان.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على دور مصر المحورى فى محيطها القارى، ولمساندة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز كافة الأزمات التى تواجه شعوب القارة .