شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تنتخب.. ما هى شروط الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أبناء الشعب الليبي موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطى الذى يأملون من خلاله تحقيق الأمن والاستقرار ببلادهم، بعد فترة توتر وحالة استقطاب عاشتها البلاد على مدار عقد كامل.

- تجرى الانتخابات لأول مرة منذ 71 عاما

- تتسلم المفوضية العليا طلبات الترشح من 8: 22 نوفمبر الجاري

- لا يحق الترشح لمن صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي من قبل

- ينبغي ألا يقل سن المترشح عن 35 عاماً عند ترشحه

- على المترشح أن يُزكى من قبل 5000 ناخب على الأقل مسجلين بسجل الناخبين

- على المترشح أن يودع بحساب المفوضية مبلغ 10 آلاف دينار ليبي

- التوقف عن العمل 3 أشهر قبل موعد السباق الانتخابي شرط أساسى

- على المترشح أن يكون لائقاً صحياً

- يجب أن يكون المترشح حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل

- تجري الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل