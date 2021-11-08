شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الفنان العالمى أنتونى كوين يزور معالم الأقصر الفرعونية ويدعو أصدقاؤه لزيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لزيارات المشاهير ونجوم الفن والسينما والرياضة من حول العالم لمحافظة الأقصر، للاستمتاع بالطقس الدافئ شتاءً بعاصمة الحضارة المصرية القديمة، زار (لوربنزو) ابن الفنان العالمى انتونى كوين برفقة زوجته، معالم الأقصر الأثرية.



ونشر لوربنزو انتونى كوين صور على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي داخل معبد الأقصر ومعابد الكرنك ومعبد الملكة حتشبسوت، ودعا جميع أصدقاؤه ومتابعيه بضرورة زيارة الأقصر الساحرة في الشتاء.



وفي نفس السياق شهدت المعابد الفرعونية بمحافظة الأقصر، زيارة مميزة من مصارع الثيران الفرنسي "سيباستيان كاستيلا" البالغ من العمر 38 سنة، لعدد من المعالم الآثرية التاريخية بمدينة الأقصر، والتقط عدد من الصور المبهجة على طريق مصارعة الثيران بين جدران المعابد.



وحصل ”الخليج 365” على صور زيارة وجولة مصارع الثيران الفرنسي الشهير "سيباستيان كاستيلا"، وهو يلتقط صور تذكارية بين أعمدة وجدران المعابد والمقابر الفرعونية بطريقته الخاصة فى مصارعه الثيران، والتى ينتظره العالم أجمع وهو في قلب أرضية مصارعه الثيران بها.

ومن الجدير بالذكر أن مصارع الثيران الفرنسي الشهير "سيباستيان كاستيلا"، يعتبر منذ البداية أحد أكثر مصارعي الثيران الواعدين في جيله، والذي برز كأعظم شخصية في مصارعة الثيران الفرنسية، لأنه كان أول من افتتح في سان ايسيدرو البوابة العظيمة لمدريد وهو الميدان يعتبر الأهم في عالم مصارعة الثيران، وكان أيضاً أول مصارع ثيران فرنسي تمكن من الإعلان عن نفسه أربع مرات بعد الظهر في معرض إشبيلية في نفس الموسم، حيث يبرز كاستيلا لقيمته الكبيرة وطريقته المختلفة مما يجعل عروضه ذات أهمية كبيرة بين الجمهور.





نجل الفنان العالمى انتونى كوين يزور معالم الأقصر الفرعونية



نجل الفنان العالمى انتونى كوين يزور معالم الأقصر