شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى يقدم أوراق اعتماده لسلطان عمان.. والسلطان هيثم: نقدر دور مصر المحورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم السفير خالد راضى، سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، أوراق اعتماده إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وفى أعقاب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقل السفير المصرى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للسلطان هيثم بن طارق وشعب سلطنة عمان الشقيقة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز روابط الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ وأعرب عن أهمية استمرار تنسيق الجهود بين مصر وسلطنة عُمان بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة ويخدم تطلعات شعوبها.

كما أكد السفير المصرى - بحسب بيان لوزارة الخارجية - تطلعه لبذل كافة الجهود اللازمة خلال فترة تواجده بالسلطنة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالحهما ومصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، نقل السلطان هيثم بن طارق تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربًا عن تقدير السلطنة للدور المحورى الذى تقوم به مصر لخدمة دول وشعوب المنطقة.