شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توفد قافلة طبية لجيبوتى إعمالا للمبادرة الرئاسية "تحيا مصر – أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت سفارة جمهورية مصر العربية فى جيبوتى بتنسيق مهمة القافلة الطبية الموفدة من وزارة الصحة والسكان المصرية لمعالجة ضعف الإبصار، وذلك بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم فى جيبوتى، وإعمالًا للمُبادرة الرئاسية المصرية "تحيا مصر – أفريقيا" لقياس حدة الإبصار.

وصرَّح السفير حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتى أن جهود القافلة الطبية التى استمرت لمدة أسبوع أثمرت عن توقيع الكشف الطبى على عدد 1354 من الطُلاب فى جيبوتى، فضلًا عن صرف 650 نظارة طبية، مُبرزًا ما حققته القافلة من نجاح وما لاقته من تقدير من جانب الحكومة الجيبوتية، والذى انعكس من خلال حرص وزير الصحة الجيبوتى على تكريم أعضاء القافلة بمشاركة السفير المصرى، وتأكيده على تقدير بلاده وتثمينها للتعاون مع مصر.

كما أكد سفير مصر لدى جيبوتى على عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، موضحًا الاهتمام الذى توليه مصر لجيبوتى، مُستعرضًا أوجه التعاون المُختلفة بين البلدين، وخاصةً فى مجال الرعاية الصحية وذلك فى ضوء الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الشأن.