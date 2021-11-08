خنقها بـ"شال".. إحالة نجار متهم بقتل مسنة في بولاق للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت الدائرة 13 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، بإحالة أوراق نجار لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بعد اتهامه بقتل مسنة لسرقتها ببولاق الدكرور.

كشفت التحقيقات أن المتهم "صابر. ص" 43 عامًا في 20 فبراير 2021 قتل المجني عليها "محاسن. م" عمدا مع سبق الإصرار بهدف سرقتها، بعدما طمع فيما تملك، بعد أن علم أنها ميسورة الحال وبحوزتها مبالغ مالية، مستغلًا وحدتها وكبر سنها.

وأضافت التحقيقات أنه في سبيل تنفيذ خطته، أعد سلاحًا أبيضًا "سكين"، فطرق الباب وفور دخوله كتم أنفاسها بقطعة قماش "شال"، وسدد إليها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

ووجهت النيابة، اتهاما اخر للقاتل بأن جنايته تلك ارتبطت بجنحة، ألا وهي أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المنقولات والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليها، وأحرز سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني، وأحرز أداة- قطعة قماش- "شال" واستخدمها في الاعتداء علي المجني عليها دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.