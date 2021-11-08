محكمة النقض: تأييد أحكام المشدد على 18 عنصرًا إرهابيًا بأحداث جرجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من 18 متهمًا على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بالقضية المعروفة بأحداث عنف بمدينة جرجا بسوهاج، بأحكام تتراوح من السجن المشدد 5 سنوات إلى 10 سنوات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في سوهاج وأيدت احكام الجنايات وذلك في القضية رقم 1351لسنة 2015 جنايات قسم جرجا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز جرجا عندما وجهت النيابة العامة تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.