8 ديسمبر.. استئناف أحمد فلوكس سنة بتهمة سب وقذف ياسمين عزت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 8 ديسمبر المقبل، لنظر المعارضة الاستئنافية المقامة من جانب الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه سنتين لسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر ب 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف ياسمين عزت.

وأقامت سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا ياسمين عزت، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.