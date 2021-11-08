بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير محور اللبيني بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير محور اللبيني بحي الهرم ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لمديرية الطرق في إطار سعي المحافظة على تطوير محاور الحركة المرورية خاصه بالشوارع والمحاور المتفرعه والرابطه مع شارع الأهرام والذى يشهد حاليا أعمال غلق كلى لعدد من القطاعات به لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وحرص المحافظ، على متابعة نسب تنفيذ الأعمال والجارية بطول 5,5كم وبعرض 30م بدءاً من الطريق الدائري الشمالي وحتى الطريق الدائري الجنوبي وتشمل الأعمال رصف طبقه الطريق وإنشاء أرصفة للمشاة وجزيرة وسطى ودعم كفاءة الإنارة بطول الطريق.

ووجه المحافظ، خلال الجولة بضرورة التنسيق مع وحدة مرور حدائق الأهرام لتنظيم تواجد وانتظار السيارات بمحيط الوحدة وبأماكن تلقى المواطنين للخدمات لتتكامل الأعمال.

كما حرص المحافظ، على تفقد أعمال رصف طريق المريوطية فى أحدى القطاعات التي تم توسعتها مؤكدًا على ضرورة التأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه.

وخلال الجوله أطمئن المحافظ على انتظام سير المركبات بالتحويلات المرورية البديلة لشارع الأهرام والتى تضم محاور المنصورية والمريوطية وترسا وخاتم المرسلين.

وتفقد المحافظ، أعمال تجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بممشي المنصورية السياحى استكمالا لأعمال التطوير التى شهدها الممشي خلال المرحلة الماضية مؤكدا على تنفيذ الصيانات الدورية له.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسه نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

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