محافظ الجيزة يتابع استعدادات قطاع السياحة لموسم الشتوي وإجراءات التصدي لـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضرورة التأكد من قيام المنشآت السياحية بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة المترددين، لافتًا الى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك مراجعة الأماكن المخصصة للعزل للتأكد من جاهزيتها على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده المحافظ اليوم الإثنين؛ لمناقشة الوضع الحالي في المنشآت السياحية مع مسئولي قطاع السياحة وتلك المنشآت، وكذلك الاستعدادات التي تجرى للموسم الشتوي الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.

وقال إن الجيزة تعد من المحافظات التي تتمتع بالعديد من المناطق والمزارات السياحية، موجهًا مديريتي الصحة والطب البيطري بتكثيف لجان التفتيش والمراقبة على المنشآت السياحية من خلال وضع خطة مرور دورية؛ للتأكد من سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المطلوبة، مع استمرار لجان المراقبة والتفتيش في عملها بالمرور على هذه المنشآت؛ للتأكد من التزامها بتلك القواعد والمعايير.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحسم في التصدي لتلك المخالفات تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة هذا القطاع، وهو ما يستوجب على المنشآت السياحية القيام بدورها على أكمل وجه، حفاظا على مكانة مصر بهذا القطاع.

وكلف مرفق الحماية المدنية بضرورة مراجعة اشتراطات السلامة العامة والتأكد من تنفيذها حرصًا على سلامة وآمن الوفود السياحية، موجهًا مدير إدارة السياحة بالتأكيد على ضرورة التعامل بأسلوب لائق مع الوفود السياحية والتصدي بكل حزم حيال غير الملتزمين.

ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الدوريات الأمنية والحملات بالمناطق التي تتمتع بالمزارات والمنشآت السياحية، موجهًا بمراجعة تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والتأكد من تطعيم العاملين بقطاع السياحة وحصولها على لقاح فيروس كورونا.

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