لتصبح صديقة للبيئة.. السيسي يوجه بتطبيق المعايير الحديثة لتطوير المدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الإثنين، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

وأضاف راضي، أن رئيس مجلس الوزراء عرض التطورات الإنشائية للمشروعات التنموية والسياحية في إطار مدينتَي العلمين الجديدة وشرم الشيخ.

وتابع متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي وجه بمراعاة تطبيق كل المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وتلك القائمة على مستوى الجمهورية بصورة مستدامة، مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن، لتصبح مدناً خضراء وصديقة للبيئة، بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة، خصوصًا في وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن استعداد وجاهزية تلك المدن لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية المختلفة في مصر.

واستطرد راضي: واطلع الرئيس على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف إلى استعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة، وتحويلها إلى مقصد سياحي، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.

ووجه الرئيس، حسب متحدث الرئاسة، بالانتهاء من كل مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام ٢٠٢٢، مع مراعاة التصميم الحضاري ذي الطابع المعماري العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.