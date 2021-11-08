شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: لا يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هل يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل أو ترك العمل مع العلم أنها تعمل قبل الزواج؟"... أحد أكثر الأسئلة التى ترد إلى دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر الذى تجريه الدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أو على التليفون الخاص بالدار.

وخلال بث مباشر سابق، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال قائلا:"لا يجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق فى المنزل، ولا يجوز إجبارها على ترك العمل طالما أنك تزوجتها وهى عاملة بالفعل".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "كما أنه ليس لك حق فى راتبها ولا يجوز تخييرها بين ترك العمل أو الإنفاق فى المنزل فمالها حق لها وحدها، وإن هى شاركت معك فى نفقات المنزل فهذا تفضلا منها ومن باب التعاون، فالنفقة على الأسرة إنما هى واجبة على الزوج.