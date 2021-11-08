شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر أول دولة تعلن تخلصها من فيروس سى بفضل 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر أول دولة فى العالم تعلن عن تخلصها من فيروس سى بفضل جهود مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير السارية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مصر حصلت على إشادات دولية من منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات المعنية، مشيرة إلى أن المبادرة قدمت جميع خدماتها بالمجان للمواطنين .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة قدمت 90 مليون خدمة طبية وعلاجية للمواطنين طوال فترة تطبيقها كما أنها قدمت العلاج بالمجان، وفق أحدث البرتوكولات العلاجية العالمية .

حملة 100 مليون صحة استهدفت 62 مليونًا و505 آلاف و564 مصريًّا فوق عمر 18 عامًا وعلى الرغم من أن المشاركة كانت اختيارية، كان حجم المشاركة كبيرًا للغاية؛ إذ شارك فيها 49,630,319 شخصًا، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر حملات الكشف عن الأمراض في التاريخ.

بلغ عدد الذكور المشاركين 24,018,428، بنسبة مشاركة بلغت قرابة 74,57% من الفئة المستهدفة وفي المقابل بلغ عدد الإناث المشاركات 25,611,891، بنسبة مشاركة 84,53% من إجمالي المستهدف.