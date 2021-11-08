شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: علاج المصابين بكورونا بأحدث برتوكولات علاج وفق إرشادات الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم علاج المصابين بكورونا في مستشفيات العزل وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية مشيرة إلى أن مصر تطبق أحدث برتوكول علاجى بالعالم.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت ايجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في27 مايو2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف