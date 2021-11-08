أخبار مصر

الصحة: علاج المصابين بكورونا بأحدث برتوكولات علاج وفق إرشادات الصحة العالمية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: علاج المصابين بكورونا بأحدث برتوكولات علاج وفق إرشادات الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم علاج المصابين بكورونا في مستشفيات العزل وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية مشيرة إلى أن مصر تطبق أحدث برتوكول علاجى بالعالم.

 

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت ايجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

 

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في27 مايو2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس .

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا