شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: سيادة القانون هى أساس الحكم.. والعدل أسمى القيم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور النائب العام المستشار حماده الصاوي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد للنواب العموم العرب والأفارقة، أن سيادة القانون هى أساس الحكم، وان العدل أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.

كما أكد الرئيس السيسي أن رؤية مصر للتعاون بين الدول تقوم على احترام اختلاف منظومة الثقافات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعى والاقتصادى والحضارى، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.