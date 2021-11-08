شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات الكارت الموحد الذكى لاستقلال وسائل النقل الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مؤتمر ومعرض النقل الذكى، استخراج أول كارت موحد ذكى لاستقلال وسائل النقل الجماعى باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأعلنت وزارة النقل أنه سيتم استخدامه قريبا فى استقلال السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائى.





ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن هذا الكارت خلال التقرير التالى:

1ـ الكارت الموحد سيكون شبيه بالكارت الذكى المستخدم حاليا فى استقلال خطوط مترو الأنفاق.

2ـ الكارت الواحد سيتيح استقلال السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائى.

3ـ لن يكون الراكب فى حاجة لاستخراج كارت مختلف خاص بكل وسيلة نقل جماعى.

4ـ الكارت الموحد سيكون بديلا للتذاكر الورقية.

5ـ الكارت الموحد فى مرحلته الأولى سيتم العمل به مع استمرار التذاكر الورقية.

6ـ سيكون أمام الركاب الاختيار بين الكارت الموحد أو شراء التذاكر الورقية قبل كل رحلة.

7ـ سيتم إضافة الأتوبيسات الحديثة والترددية للعمل ضمن منظومة الكارت الذكى.

8ـ مشروع الكارت الواحد يستهدف التسهيل على المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف فى طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية أو شحن أكثر من كارت ذكى.

9ـ تطبيق الكارت الموحد سيلغى التذاكر والكروت الذكية المستخدمة حاليا فى بعض وسائل المواصلات تدريجيا.

10ـ مخطط بدء تطبيق الكارت الموحد مع بداية تشغيل مشروع القطار الكهربائى عدلى منصور ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر.