شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بمنع التدخين بالمنشآت الصحية والنوادى وغرامة 100 جنيه للمخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمنع التدخين نهائيا فى المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

وتضمن القرار أن المدير المسئول عن هذه الأماكن ملزم بإتخاذ الإجراءات الكفيلة يمنع التدخين فيها، ومعاقبته على إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.