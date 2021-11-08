شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء: الله كتب لمصر الأمن والبركة ولم تفلح محاولات الفرقة بين شعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:



رئيس الوزراء: نسعى لمواكبة الركب الدولى فى مكافحة تحديات تغير المناخ رئيس الوزراء: نسعى لمواكبة الركب الدولى فى مكافحة تحديات تغير المناخ

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور "ميرزا حسن"، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي.



رئيس الوزراء: الله كتب لمصر الأمن والبركة ولم تفلح محاولات الفرقة بين الشعب رئيس الوزراء: الله كتب لمصر الأمن والبركة ولم تفلح محاولات الفرقة بين الشعب

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مصر ستظل بوعد من ربها وطن آمن وشعب مبارك فكتب لمصر الأمن والبركة ووطن يسع الجميع يقبل الجميع، لذلك لم تفلح محاولات الإرهاب فى بث الفرقة بين أبناء هذا الوطن.



مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون "التخطيط العام للدولة" مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون "التخطيط العام للدولة"

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.



شيخ الأزهر: حرية الاعتقاد أغلى ما يمتلكه الإنسان وهناك من يريد موت بيت العائلة شيخ الأزهر: حرية الاعتقاد أغلى ما يمتلكه الإنسان وهناك من يريد موت بيت العائلة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية جاء بعد إدراكنا اللعب علي وتر الفتنة الطائفية لو ترك لقضى علي الأخضر واليابس واستشعر الأزهر والكنائس حينها خطورة الأمر، حيث إنه كانت هناك قوي داخلية وخارجية تريد أن تسقط مصر.



البابا تواضروس فى "بيت العائلة": الدين للديان وجاء للتعاون والوطن للجميع البابا تواضروس فى "بيت العائلة": الدين للديان وجاء للتعاون والوطن للجميع

قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نؤكد على وحدة الوطن وأبنائه ولذلك فإن الدين للديان والوطن الجميع، لأن الله لم يمنح الدين للإنسان من أجل التناحر بل من أجل التعاون، ونحن كمصريين لنا وطن ذو حضارة غنية منذ فجر التاريخ مرورا بالحضارات الفرعونية والمسيحية والإسلامية.



اعتدال بالحرارة وشبورة كثيفة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل اعتدال بالحرارة وشبورة كثيفة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين إلى السبت المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.



معلومات الوزراء: 75.6% من المصريين يرون أن فيروس معلومات الوزراء: 75.6% من المصريين يرون أن فيروس كورونا لا يزال خطرا

في ضوء التطور الملحوظ فى معدلات التطعيم ضد وباء كورونا على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي خلال النصف الثاني من أكتوبر 2021 تضمن سؤالاً للمبحوثين حول مدى استعدادهم لتلقى لقاح كورونا، حيث أشارت النتائج إلى أن 32.5% من المبحوثين قد تلقوا التطعيم بالفعل، بارتفاع قدره 21 نقطة مئوية تقريبًا مقارنة بنتائج السؤال خلال شهر سبتمبر الماضي، وأوضح 40.3% من المبحوثين بالعينة إلى أن لديهم النية للحصول على اللقاح، فيما أشار 22.4% إلى عدم رغبتهم في الحصول عليه.



أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 وعيار 21 بـ786 جنيها أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 وعيار 21 بـ786 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، تحرك طفيف للغاية نحو الصعود بقيمة جنيه واحد فقط، وذلك مع استمرار استقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر عند مستويات 1816 دولارا وهو سعر إغلاق السوق الأسبوع الماضي، وخلال الإجازة الأسبوعية يتوقف التداول على الذهب علي مدار يومي السبت والأحد من كل أسبوع نتيجة الإجازة في البورصات العالمية ومع فتح التداول مجددا علي الذهب اليوم شهدت الأسعار في مصر تحرك ضعيف جدآ.



مستشار الرئيس للصحة: ندرس ملف تطعيم الأطفال بلقاح فايزر مستشار الرئيس للصحة: ندرس ملف تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

قال مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين إن السلطات الصحية لا تزال تدرس ملف تطعيم الأطفال بلقاح فايزر حتى الآن خاصة أنه اللقاح الوحيد الذى أجيز عالميًا لتطعيم الأطفال به.



المرور يعيد فتح طريق الإسماعيلية والإسكندرية الصحراوى ومحور روض الفرج المرور يعيد فتح طريق الإسماعيلية والإسكندرية الصحراوى ومحور روض الفرج

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، فتح طريق الإسكندرية الصحراوى، وطريق الإسماعيلية الصحراوي وبوابات محور روض الفرج امام حركة المرور بعد تلاشي الشبورة، ووضوح الرؤية، وسط انتشار الخدمات المرورية.



وزارة التعليم تعلن عن أماكن تطعيم طلاب الثانوى العام والفنى بلقاح كورونا وزارة التعليم تعلن عن أماكن تطعيم طلاب الثانوى العام والفنى بلقاح كورونا

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أماكن تطعيم طلاب الثانوى العام والفنى، موضحة أنه من المقرر أن يتم توفير فرق طبية لتطعيمهم داخل المدارس التابعين لها، موضحة أن تسجيل الطلاب على موقع وزارة الصحة ضرورى، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المستهدفين لتلقى اللقاح فى المرحلة الثانوية قرابة 4 ملايين طالب وطالبة ويحتاجون لقرابة 8 ملايين جرعة، حيث من المقرر أن يتم تطعيمهم بلقاح فايزر.



الصحة: التوسع بالمراكز المخصصة للتطعيم بلقاحات كورونا فى المحافظات الصحة: التوسع بالمراكز المخصصة للتطعيم بلقاحات كورونا فى المحافظات

أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية تكثيف تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة من لجنة إدارة الأزمة بشكل يومي، لمنظومة اللقاحات.



القوى العاملة: انخفاض معدلات البطالة بين الإناث إلى 17.7% عام 2020 القوى العاملة: انخفاض معدلات البطالة بين الإناث إلى 17.7% عام 2020

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة، اليوم الاثنين، مؤتمر المساواة بين الجنسين في العمل بشمال إفريقيا الذى تنظمه منظمة العمل الدولية افتراضياً (أونلاين) على مدار 4 أيام، بهدف تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته دول شمال أفريقيا "مصر ، وتونس ، والجزائر، والمغرب، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل والتشغيل ، فضلا عن مواجهة التحديات الرئيسية ذات الأولوية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل .



مصر تنجح فى معركة التنمية والحرب ضد كورونا.. إنفوجراف مصر تنجح فى معركة التنمية والحرب ضد كورونا.. إنفوجراف

حققت المحاور الاستراتيجية التى انتهجتها الدولة المصرية لتنمية الصادرات نجاحاً كبيراً فى رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري فى الأسواق العالمية، وذلك بعد التوسع فى المشروعات القومية سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية، حيث تم تعظيم الاستفادة من كافة الأجهزة والكيانات المعنية بالإنتاج والتصدير، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، وكذلك الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تبني عدد من الإجراءات لمساندة قطاع التصدير، وهو ما دعم خطى الدولة الثابتة ومساعيها نحو تنويع وزيادة صادراتها، وقدرتها على مواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية.



رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والانعقاد القادم 21 نوفمبر رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والانعقاد القادم 21 نوفمبر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وأعلن أن الانعقاد القادم للجلسات سيكون يوم الأحد 21 نوفمبر.



شيخ الأزهر: الدعوة لدين موحد تحت مسمى الدين الإبراهيمى مصادرة لحرية الاعتقاد شيخ الأزهر: الدعوة لدين موحد تحت مسمى الدين الإبراهيمى مصادرة لحرية الاعتقاد

ألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021م، الكلمة الرئيسة لاحتفالية بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على تأسيسه، معربًا عن ترحيبه بضيوف المؤتمر في رحاب الأزهر الشريف والكنائس المصرية.