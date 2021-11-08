شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه نصائح للمواطنين بسبب برودة الأجواء والضباب خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح العامة للمواطنين خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الشبورة الكثيفة التى تتعرض لها الأحوال الجوية وتظهر بكثافة على الطرق خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين بالحيطة والحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة، فضلا عن ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر لبرودة الأجواء.

ويشهد اليوم الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة