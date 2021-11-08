خلال 24 ساعة.. ضبط 5589 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5589 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1560 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و169 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفة موقف عشوائي، و26 مخالفة لشروط التراخيص).

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.