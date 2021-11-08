الداخلية تشن حملات لضبط المخالفات البيئية بالقاهرة والجيزة والمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، حملة مُكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية؛ لضبط السيارات التي تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل بنطاق مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - المنيا).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 50 سيارة مخالفة "تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديريتي أمن "القاهرة الجيزة".

كما ضبطت الحملة 25 قضية (صرف مباشر- إلقاء مخلفات) على مجرى نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مديرية أمن المنيا بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية.