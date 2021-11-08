خلال حملة على المصانع العشوائية.. إحباط ترويج 192 طن مخلفات بلاستيكية مجهول المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، حملة مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال حماية البيئة واستهداف المصانع العشوائية التي تفتقد الاشتراطات الصحية والمعايير البيئية.

استهدفت الحملة رصد وضبط المصانع غير المرخصة بنطاق مديريتي أمن (القليوبية - الإسماعيلية)، أسفرت جهودها عن ضبط (مالك مصنع عشوائي "غير مرخص" ملحق به مخزنين لإعادة تعبئة وتداول المبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية منتهية الصلاحية بداخل مزرعة دواجن بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بمضبوطات بلغت (95387 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات – 81836 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لعقاقير وأدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون ترخيص – 15466 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لمبيدات حشرية منتيهة الصلاحية معدة لإعادة التدوير)، بالإضافة إلى (خط إنتاج يدوي لتعبئة وتداول العقاقير البيطرية والمبيدات الحشرية) عبارة عن (ماكينات "خلط– تعبئة – لحام - تغليف" - كمية كبيرة من العبوات الفارغة والملصقات المنسوبة لإحدى شركات الكيماويات – عدد من الأدوات والمعدات).

كما ضبطت الحملة (المدير المسئول عن مصنع عشوائي "غير مرخص" لتدوير المخلفات البلاستيكية لاستخدامها في تصنيع الشباك المستخدمة في صيد الأسماك بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية) بمضبوطات بلغت (121 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية وخام مجهول المصدر تستخدم في تصنيع شباك الأسماك – 8,6 طن منتج نهائي لصناديق حفظ مثلجات وشباك أسماك مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول)، بالإضافة إلى (خط إنتاج عشوائي – كمية من العبوات المنسوبة لشركات وهمية).