بتعاملات بلغت 7 مليون جنيه.. ضبط شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص؛ اشترك مع آخر في الإتجار بالنقد غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص - وشقيقه "يعمل بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول على حسابه أو بموجب حوالات بأحد البنوك حيث يقوم الأول باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء, وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد خارج البلاد".

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (7٫850٫000 مليون جنيه).