ضبط 24 شخصًا بحوزتهم مخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 24 متهمًا "لعدد 11 منهم معلومات جنائية")، بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

ونجحت أجهزة الأمن في تنفيذ 5127 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.