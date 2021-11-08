إحباط ترويج 111 طن مخلفات بلاستيكية ومخصبات زراعية مجهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، حملة مكبرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية والجهات المعنية.

استهدفت الحملة، المصانع العشوائية بنطاق محافظة (المنوفية) التي يتم من خلالها إنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومصانع عشوائية تعمل على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها في تصنيع الأدوات المنزلية "بدون ترخيص".

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية "بدون ترخيص" – 4 مصانع لتدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها في تصنيع الأدوات المنزلية "بدون ترخيص") وضبط بداخلهم (كمية كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة وزنت 16,645 طن – 95,875 طن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر وبدون بيانات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة والمقلدة مجهولة المصدر وكذا مصانع تدوير المخلفات البلاستيكية لتصنيع الأدوات المنزلية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الغش التجاري وإدارة المنشآت بدون ترخيص.