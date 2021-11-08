ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ناري ومواد المخدرة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقليوبية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– كميه من مخدر الأيس - طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول).

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الناري للدفاع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لسهولة التنقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.