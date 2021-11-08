احتفالية بيت العائلة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة الذرية الصالحة بالتعاون مع "لم الأسرة" بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة للحفاظ على أبناء المصريين بالتعاون مع الأزهر الشريف تحت عنوان "الذرية الصالحة".

وأشادت وزيرة الهجرة بوحدة لم الشمل بالأزهر الشريف خلاب كلمتها بالجلسة الأولي لاحتفالية بيت العائلة المصرية، وتابعت موضحة أن مبادرة الذرية الصالحة بالتعاون مع وحدة لم شمل الاسرة بالازهر للحفاظ على أبنائنا بالخارج من الخلافات الزوجية والأسرية .

وتابعت لافتة إلى أن أبناء المصريين بالخارج ممن يتعرضون لمشاكل نتيجة لحالات الانفصال بين الزوجين، لابد من الحفاظ عليهم ، قائلة "احنا بنبني بلدنا ونحافظ على ابنائنا ليعلموا ان بيت عائلتهم يمبر ويختفظ عليهم".

وبدأ صباح اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر بيت العائلة بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائه، بقاعة مؤتمرات الأزهر، بحضور الرئيس السابق عدلي منصور، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‎، وعدد من قيادات الأزهر والكنيسة وكبار رجال الدولة.

ويهدف بيت العائلة المصري إلى الحفاظ على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر، فضلًا عن الحفاظ‎ ‎على‎ ‎الشخصية‎ ‎المصرية‎ ‎وصيانة‎ ‎‎هويتها،‎ ‎واستعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلاميه‎ ‎والقيم‎ ‎العليا‎ ‎المسيحية،‎ ‎والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة، والعمل على ‏تفعيلها،‎ ‎وتحديد‎ ‎التنوع‎ ‎والاحترام‎ ‎المتبادل‎ ‎لحق‎ ‎الاختلاف‎ – ‎التكاملي،‎ ‎واستنهاض‎ ‎قيم‎ ‎المواطنة‎ ‎والتقاليد الأصيلة،‎ ‎وتقوية‎ ‎‎الخصوصيات‎ ‎الثقافية‎ ‎المصرية‎.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار أربع جلسات منها:- سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيق عملي لأهم ‏انجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ‏‏الحث على السلام، كما يناقش ‏دور بيت العائلة المصرية المصرية في الحفاظ على الهوية ‏الوطنية وفي ‏مواجهة العنف ضد ‏المرأة وفي مواجهة ‏ الفساد، بالإضافة إلى مناقشة‏ ‏مبادرة معاً من أجل مصر ودورها ‏في تعزيز ‏الأمن الفكري.‏