كورونا.. 3 طرق للإبلاغ عن الأعراض الجانبية الغريبة للقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
طالبت هيئة الدواء المصرية، المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا مؤخرا، بالإبلاغ الفوري عند ظهور أي أعراض جانبية للقاح غير المتعارف عليها.
وقالت الهيئة: "إذا تم تطعيمك مؤخرًا وتشك في وجود أثر جانبي؛ فلا تتأخر في الإبلاغ".
وأضافت: "كل تقرير يحدث فرقاً ويساعدنا في تحديد الآثار الجانبية الجديدة والحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار المعروفة.. قم بالإبلاغ دائمًا - حتى نتمكن من معرفة المزيد عن الأدوية واللقاحات وتحسين كيفية استخدامهم".
ولفتت إلى أنه يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات عن طريق:
- الموقع الإلكتروني: www.edaegypt.gov.eg.
- الإيميل: [email protected]
- الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية: 15301
الأعراض الجانبية للقاحات كورونا
وبحسب منظمة الصحة العالمية، اتسمت معظم الآثار الجانبية المبلّغ عنها والناتجة عن لقاحات كوفيد-19 بحدّة طفيفة إلى متوسطة وأمد قصير. وهي تشمل ما يلي: الحمّى، التعب، الصداع، الألم العضلي، قشعريرة البرد، الإسهال، الألم في موقع الحقن.
وقالت المنظمة إن فرص ظهور أي من هذه الآثار الجانبية بعد التلقيح تتفاوت بحسب لقاح كوفيد-19 المحدد.
اقرأ أيضًا:
كورونا.. هيئة الدواء تطالب المواطنين بالإبلاغ عن الأعراض الغريبة للقاحات