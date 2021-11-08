شبورة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة المناطق حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت شاكر لمصروي، يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد لافته إلى أن سبب الشبورة وجود مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا مع وجود نسبة رطوبة مرتفعة يؤدي ذلك إلى تكون الشبورة مع هدوء في سرعات الرياح.

وتابعت: "الشبورة المائية مستمر حتى اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء"، لافتة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات بحوالي درجة إلى درجتين نتيجة وجود كتلة هوائية شمالية شرقية والتي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فصل الخريف ما زال مستمر معنا حتى 20 ديسمبر المقبل، حيث يبدأ فصل الصيف 21 ديسمبر، موضحة أنه من الوارد حدوث تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، لكن حتى الآن الطقس مستقر معنا كما لا يوجد فرص أمطار حتى نهاية الأسبوع.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يوجد تفاوت في درجات الحرارة بشكل كبير حيث ترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل، ليسود طقس مائل للبرودة ليلا، حيث تتراوح الحرارة على القاهرة 28 حتى 29، والسواحل الشمالية 27، جنوب سيناء 30، شمال الصعيد 31 والجنوب 34 إلى 35.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد، نصائح ضرورية خلال هذه الفترة، حيث يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، ويجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر.