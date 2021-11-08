شكرا لقرائتكم خبر عن اعتدال بالحرارة وشبورة كثيفة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

- يسود مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.

- شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

-نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

-اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى السبت، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .