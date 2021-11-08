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تطوير ميناء العين السخنة.. أرصفة جديدة بطول 12 كيلو مترا ومناطق لوجستية

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القاهرة - سامية سيد - تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أكبر مشروعات تطوير الموانئ وهو ميناء العين السخنة. 

 

ويعرض الخليج 365 أبرز المعلومات حول ميناء العين السخنة وفقا لما يلي:

 

- ميناء السخنة 23  كم2

- إنشاء عدد 4 أحواض جديدة 

- أرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر

- عمق 18 متراً

- ساحات تداول بمساحة (5,6 مليون متر مربع)

- مناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5,3 كم2)

- تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح

- نقل البضائع- الحاويات من البحر الأحمر وكافة أنحاء الجمهورية  لميناء الإسكندرية على البحر المتوسط 

- الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً يربط بين الأرصفة والميناء ككل 

- إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 متر 

ـ نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض  75% 

ـ نسبة تنفيذ أعمال السكة الحديد 15 % 

ـ الأرصفة 8% 

ـ حاجز الأمواج 75% 

ـ الطرق الداخلية 8%

أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا. 

 

ـ أنشطة الأرصفة الجديدة:

 

• رصيف الحاويات بطول 2989 متر.

• رصيف بضائع عامة.

• رصيف دحرجة السيارات بطول 1060 متر.

• رصيف البضائع الكيماوية/ القابلة للاشتعال بطول 1409 متر.

• رصيف الفحم بطول 730 متر.

• رصيف صب سائل.

 

 

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