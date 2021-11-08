شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنظم ندوة حول دور التدريب المهنى فى توفير فرص العمل بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، ندوة توعية بأهمية التدريب المهنى الذى تقدمه وزارة القوى العاملة فى التشغيل وتوفير فرص العمل لخريجى الدورات التدريبية.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية : إن الندوة استهدفت المتدربين فى الدورات التدريبية الثلاثة المنعقدة حاليا بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر على مهن الخياطة والتفصيل، والمساحة، والتبريد والتكييف.

وأشار مدير المديرية إلى تكليف محمد سعفان وزير القوى العاملة بضرورة توفير فرص عمل لخريجى الدورات التدريبية ومتابعة أحوالهم بعد التشغيل لضمان استقرار وضعهم الوظيفى وأيضا التشجيع على مفهوم ريادة الأعمال ومساعدتهم فى فتح مشروعات صغيرة لهم بعد اتمام التدريب .

وأضاف مدير المديرية أنه تم توفير كافة الأدوات اللازمة للتدريب، والمواد الخام، والتأمين عليهم ضد إصابات العمل، وتجهيز الورش بوسائل التكنولوجيا الحديثة من شاشات عرض متطورة وتابلت مزود بالانترنت فائق السرعة التى قامت بتوفيرها الوزارة بورش مراكز التدريب المهنى بهدف ربط عملية التدريب المهنى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التأكيد على إتمام عملية التدريب وسط إجراءات احترازية مشددة من ارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم الورش وتخفيض الكثافة العددية للمتدربين فى كل دورة تدريبية.

من جانبها أشادت إيمان إمام مديرة مركز النيل للإعلام بمستوى الدورات التدريبية وجديتها والتجهيزات الحديثة الموجودة بالمركز فى كافة الورش .

وفى السياق نفسه أشار هلال ذكى رئيس حى الكوثر إلى أن مركز التدريب المهنى من الأماكن المهمة والحيوية بالحى والتى يتم توجيه الشباب والفتيات لها لاكتساب مهارات تدريبية مجانا تؤهلهم لسوق العمل فى ظل المشروعات القومية الكبرى ومشروعات حياة كريمة بمحافظة سوهاج للقضاء على البطالة .

يذكر أن دورتى الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف مدة كل دورة 200 ساعة تدريبية تشمل 80% عملى و20% نظرى وفقاً للمنهج الذى أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وأن دورة المساحة مدتها 100 ساعة تدريبية وفقا للمنهج.

وفى ختام الندوة تم الإجابة على كافة تساؤلات المتدربين والتى كان أغلبها عن توفير فرص العمل بعد انتهاء التدريب، أو المساعدة فى التمويل لفتح مشروعات صغيرة خاصة بهم .

وأفاد مدير المديرية أنه تم تكليف مدير إدارة التدريب بإرسال كافة بيانات خريجى الدورات التدريبية بمراكز التدريب المهنى الثلاثة ووحدة التدريب المتنقلة إلى وحدة التشغيل بالمديرية لعرض فرص العمل التى توفرها المديرية وأن للخريجين الأولوية فى فرص العمل

كما سيتم قبل انتهاء الدورات عقد ندوة مع مسئولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج لشرح الخدمات التى يقدمها الجهاز وكيفية إقامة مشروع صغير بدءاً من تحديد المشروع وإجراءات ترخيصه وتمويله .