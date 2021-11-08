شكرا لقرائتكم خبر عن قسم اللغة الصينية بألسن عين شمس: هدفنا تخريج كوادر من المترجمين والباحثين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، اللقاء التعريفى للنظام الفصلى فى اللغة الصينية للفرقة الأولى ولبرنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية للفرقة الأولى لعام 2021\2022.

أوضحت الدكتورة ميرفت على، رئيس القسم، أن افتتاح قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس عام 1958، يعد من أقدم وأعرق الأقسام بالكلية ومن أكبر أقسام اللغة الصينية فى مصر والوطن العربى بل وأفريقيا أيضًا.

وأشارت إلى أن رسالة الكلية تقديم برامج تعليمية متميزة تتبنى الابتكار وفق معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع، لدعم الروابط المصرية العربية ثقافيًا وعلميًا بالصين، تنمية القدرات البحثية لتخريج كوادر من الباحثين المتخصصين فى اللغة والأدب والترجمة.

وأكدت أن رسالة برنامج اللغة الصينية تقديم برنامج تعليمى متميز يتبنى الإبداع وفق معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع، لدعم الروابط المصرية العربية ثقافيًا وعلميًا بالصين، وذلك عن طريق تنمية المهارات اللغوية والقدرات البحثية فى اللغة الصينية وآدابها بالإضافة إلى الترجمة التحريرية من اللغة العربية وإليها، لتخريج كوادر من المترجمين والباحثين المتخصصين فى كل من اللغة والأدب والترجمة.

كما شهدت الفعاليات تكريم الطالبة نور طارق محمد، الطالبة بالفرقة الرابعة للنظام الفصلي، لحصولها على الجائزة الكبرى فى مسابقة "انا والصين" الاى نظمها المركز الثقافى الصينى بالقاهرة.