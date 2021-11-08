شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: تكلفة تطوير فواخير الفسطاط 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن تكاليف تطوير قرية الفواخير بالفسطاط 50 مليون جنيه، تم التمويل بمشاركة مجتمعية، كما تم تخفيض تكلفة توصل المرافق لاستكمال توصيل المرافق للورش.

وأضافت نائب محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أن القرية شهدت أعمال تطوير عدة، شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها، كما تم رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير، وتقنين أوضاع العاملين بها.

وتضم قرية الفواخير بالفسطاط 152 فاخورة على مساحة 13 فدانا، حيث بدأ إنشاء منطقة صناعة الخزف والفخار في عام 2005 بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه بالتعاون مع وزارات البيئة والتعاون الدولى والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ، وظل المشروع متعثرًا لمدة 15 عام حتى تدخلت الدولة ووفرت الدعم اللازم لاستكمال المشروع.