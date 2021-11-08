شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح باب الاشتراك بمسابقة "فنون 5" بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة فتح باب الاشتراك فى مسابقة فنون 5 للطلاب الموهوبين فى مجالات الموسيقى والكورال والإنشاد الدينى والترانيم والفنون الشعبية والأفلام القصيرة والتصوير والنحت والأشغال الفنية والرسم والجرافيك، وذلك وحتى 11 نوفمبر لإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على المواهب الفنية لزملائهم وتشجيعها فى إطار مبادرة اعادة بناء الانسان المصري.

وكان الخشت، أوضح أن الطلاب الفائزين فى مسابقة "فنون 5" سيحصلون على جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية وتشجيع طلابها على المشاركة فى المسابقات المختلفة وترعى المواهب الفنية وتعمل على تنميتها وصقلها، واختيار أفضل العناصر الفنية وضمها لمنتخب الجامعة للاشتراك بها فى المسابقات الداخلية والخارجية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المسابقات المختلفة التى تنظمها الجامعة تتيح الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس وتلعب دورًا فعالًا فى بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسى وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية لأن الجامعة ليست مكانا لتلقى العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب والارتقاء بهم وتنمية مهاراتهم، مشددًا على ضرورة استيفاء وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحددت إدارة رعاية الشباب بالجامعة عدة شروط عامة للاشتراك فى المسابقة وشروطًا، خاصة بالأعمال الفنية المقدمة، منها أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق لها الاشتراك فى مسابقات أخرى، ومراعاة كتابة البيانات كاملة على كل عمل، مع السماح للطالب بالاشتراك فى أكثر من مجال.