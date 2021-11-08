شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تسلم 39 ألفا و793 تابلت لـ3 مديريات لتوزيعها على طلاب أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الاثنين 3 مديريات تعليمية هى شمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة، 39 ألفا و793 جاهز تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى العام.

أعلنت المدارس الثانوى إقرار استلام جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، حيث تضمن الإقرار" بيانات ولى الأمر" الاسم والرقم القومى واسم المدرسة المقيد بها الطالب وموديل جهاز التابلت ورقم المسلسل للجهاز ومشتملاته" جراب جلد + قلم للكتابة وشاحن وسماعة".

ونص الإقرار على "ألتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد والاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصرى من خلال كلمة السر التى يتم استلامها من المدرسة واستخدامه فى إجراء الاختبارات والامتحانات الخاصة بالعام الدراسى فى مرحلة الثانوى العام وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أو فى حالة المخاطر التى لا تغطيها وثيقة التأمين والضامن أكون ملتزما بسداد قيمته المالية بالسعر الذى تكلفته الوزارة لتدبير الجهاز وذلك لاستلام بدلا منه كما التزم بتكاليف صيانته فى حالة إصابته بأى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتى الخاصة بمركز الصيانة المعتمد، على أن يمنع على الطالب وضع كلمة سر على التابلت وممنوع الخروج من المنظومة وفى حالة وضع كلمة سر أو الخروج من المنظومة سوق يقوم ولى الأمر بدفع نفقة الإصلاح كاملة.