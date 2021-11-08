شكرا لقرائتكم خبر عن التوعية بالميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى ندوة بكلية العلوم جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان " الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعى" نظمت كلية العلوم جامعة حلوان ندوة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بالجامعة، حاضرت فيها الدكتورة رانيا الليثى مدرس الكيمياء الحيوية ومدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية بالحضور و نوه لرؤية واهتمام الدولة بالالتزام بالأخلاقيات ومكافحة الفساد، مع ضرورة حث طلبة الكلية على الالتزام بسلوك وسمات الطالب الجامعى المثالى للحفاظ على القواعد والأصول المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على شرف المهنة والهوية المصرية.

وتضمنت المحاضرة محاور عدة منها التعريف بمفهوم الميثاق الأخلاقي، أهدافه، آلياته، صفات الطالب الجامعى المثالى والواجبات والأخلاقيات التى يجب أن يلتزم بها الطالب الجامعى، حيث يواجه طالب الجامعة اليوم تحديات تؤثر فى فكره ومشاعره وسلوكه، لذا يجب تحصينه بالأخلاقيات التي يجب التحلي بها وتوعيته بالواجبات التي يجب أن يلتزم بها والحقوق التى يتمتع بها فى كافة تفاعلاته فى الحياة الجامعية، والقوانين التي تنطبق عليه، لكي يستطيع أن يواجه هذه التحديات باقتدار. حيث يعد الطالب عضوا مهما فى أسرة الجامعة، وهو شريكا فعالا فى صناعة سمعتها وهيبتها فى المجتمع ؛لذا يجب نشر وتوعية الطلاب بسمات الطالب المثالى فى الجامعة.