شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 146 ألفا و28 حالة تعدٍ على المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا عن الموقف الحالى لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى ، حيث أشار التقرير لانتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3134 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تنفيذ ترع بأطوال 4589 كيلومتر وأنه تم طرح ترع بأطوال 1880 كيلومتر، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه 9603 كيلو متر.

كما تم طرح 15 عقدا لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي عدد 557 مسقى بأطوال 466 كيلومتر ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 28 كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا عن الموقف الحالى لازالة التعديات علي نهر النيل والترع والمصارف واملاك الرى ، حيث بلغ إجمالي الإزالات 14628 بمساحة 2.80 مليون متر مربع تقريبا فى اطار الحملات الموسعة للإزالات بمختلف المحافظات، فى حين بلغ إجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة انقاذ نهر النيل أكثر من 69461 ألف حالة إزالة.

وتأتى هذه الحملات المستمرة للإزالات بهدف حماية نهر النيل وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات بالشكل الذى يمكنها من توصيل المياه لكافة المنتفعين ، وتحقيق الادارة المثلى للموارد المائية بما ينعكس على مصلحة المواطنين بالمقام الأول.