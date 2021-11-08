شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعالات الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية والمقام بجامعة القاهرة، حيث من المقرر أن يتم تسليم الشهادات والتقاط الصور التذكارية بقاعة الاحتفالات الكبرى بقبة جامعة القاهرة.

واستضافت جامعة القاهرة، السبت الماضى، الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية تحت شعار (معًا بالعلم والعمل) وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية. وخلال فعاليات الملتقى، تم عرض فيلم تسجيلي يستعرض تاريخ الحركة الطلابية في مصر، وألقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة كلمة تناول فيها أهم التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة وما تتطلبه من وعي طلابي مبني على فهم الحقائق والتسلح بالعلم والمعرفة، وأعقبها كلمة المنسق العام لمبادرة من أجل مصر على مستوى الجمهورية.

وتهدف فعاليات ملتقى طلاب من أجل مصر إلى الانفتاح وتبادل الرؤى بين طلاب الجامعات المصرية والتعرف على الثقافات المختلفة واكتساب مهارات جديدة وفتح المسارات أمام الطلاب وتذليل العقبات من أجل مستقبل أفضل لهم ولمصر.

جدير بالذكر، أن مبادرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.